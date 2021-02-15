Пн, 15.02.2021
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Завтра синоптики обещают снегопад
1 мин для прочтения

Завтра синоптики обещают снегопад

Зима. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Небольшой циклон с юга Карелии движется на юго-восток. В Эстонию поступит более теплая масса воздуха со снегопадом, который утром начнется в Вирумаа и в течении дня сместится через материк в сторону Рижского залива.

После снегопада ветер развернется на северную четверть и натиск холода начнётся снова.

Во вторник (16.02) облачно, до обеда на юго-западе страны - с прояснениями. В течение дня зона осадков с Вирумаа будет смещаться через Эстонию. Ветер западной четверти 3-9, до обеда порывы 12 м/с, после обеда повернет к северному направлению, вечером в районе Финского залива усилится северо-восточный ветер порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..-6, на побережье островов до +2°С.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях! Ищите Rus.Postimees в Telegram и TikTok

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back