Завтра синоптики обещают снегопад

Во вторник (16.02) облачно, до обеда на юго-западе страны - с прояснениями. В течение дня зона осадков с Вирумаа будет смещаться через Эстонию. Ветер западной четверти 3-9, до обеда порывы 12 м/с, после обеда повернет к северному направлению, вечером в районе Финского залива усилится северо-восточный ветер порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..-6, на побережье островов до +2°С.