Наступила зима: на следующей неделе ожидается снег

В ночь на вторник облачность уплотнится, дожди и мокрый снег распространятся с островов на материк. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Утром ветер на островах и северном побережье ветер сменится на северо-западный и северный. Днем ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, после полудня начиная с северо-запада страны облачность разрядится, а осадки прекратятся. Ветер повсеместно сменит направление на северо-западное и северное, 5-10, на побережье порывами до 16 м/с, после полудня понемногу ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до +5, на островах до 7 градусов тепла, днем 2-8 градусов тепла, к вечеру на северо-западе страны опустится ниже нуля, на дорогах усилится вероятность гололедицы.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи на юго-востоке страны будет облачнее, местами там пройдут дожди и мокрый снег. Ветер северных направлений, 3-9, на побережье порывами до 15 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 4-10, у Рижского залива порывами до 15 м/с. Вечером у Рижского залива до 20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла, днем от нуля до -3, на побережье до 2 градусов тепла, на дорогах в течение суток усилится вероятность гололедицы.

В ночь на четверг облачность начиная с юга начнет уплотняться, к утру на юге страны и близ Рижского залива по регионам ожидается снег. Ветер восточный и юго-восточный, 4-10, у Рижского залива порывами до 15 м/с. Днем ожидается примущественно облачная погода, по многим регионам снег, на островах дожди. Ветер юго-восточный, 3-9 м/с. Вечером у Рижского залива до 20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла, днем от нуля до -3, на островах от нуля до 3 градусов тепла.