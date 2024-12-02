Вторник будет ветреным, температура воздуха упадет ниже нуля

Во второй половине дня начиная с северо-запада страны облачность рассеется и осадки прекратятся, затем с моря будут приходить отдельные кратковременные осадки. Ветер южный и юго-западный 5-12, на побережье порывами до 15, около полудня начиная с островов сменит направление на северо-западное и северное, на побережье поднимется порывами до 18 м/с.