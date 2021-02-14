К концу недели температура воздуха упадет до 27 градусов мороза
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни отступившие было морозы снова наберут силу, и в ночь на четверг температура воздуха местами понизится до 27 градусов мороза.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни отступившие было морозы снова наберут силу, и в ночь на четверг температура воздуха местами понизится до 27 градусов мороза.
В ночь на вторник ожидается переменная облачность, на северо-востоке страны снег. Ветер западных направлений, 4-10, на побережье порывами 13 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, снегопады будут смещаться с Северо-Восточной Эстонии на юго-запад и к вечеру достигнут островов. Ветер западных направлений, 4-10, на островах порывами 13 м/сек, во второй половине дня сменит направление на северное и ослабеет. Вечером близ Финского залива восточный и северо-восточный ветер усилится до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла, в Юго-Восточной Эстонии до полуночи до 15 градусов мороза, днем от нуля до 6 градусов мороза, на побережье островов до 2 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, на западе и юге страны снег, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9, на побережье порывами 13 м/сек. Днем ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15, в Северо-Восточной Эстонии до -18, на побережье островов местами около 5 градусов мороза, днем 9-15, 10-15, на побережье островов местами 5 градусов мороза.
В ночь на четверг ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8, до полночи на островах восточный и северо-восточный, порывами 13 м/сек. Днем ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15, местами 18, на континенте 19-24, местами до 27 градусов мороза, днем 10-16, местами 19, на побережье островов местами 7 градусов мороза.