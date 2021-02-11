В ближайшие дни в Эстонии потеплеет

В ночь на субботу переменная облачность, по регионам возможны легкие снегопады. Ветер северный и северо-западный, 2-7, на островах 5-11, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 10-16, на островах и западном побережье 2-8 градусов мороза. Днем переменная облачность, по регионам возможны легкие снегопады. Ветер северный и северо-западный, 2-7, на островах 5-11, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на островах от нуля до 3 градусов мороза.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями, по регионам снегопады. Ветер северных направлений, 4-10, до полуночи на островах порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 7-13, на побережье островов местами до 4 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По регионам снегопады, вероятность осадков выше на востоке страны. Ветер северных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов мороза.