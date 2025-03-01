Осторожно на дорогах: Департамент транспорта предупреждает о тумане и гололеде

Днем дороги в основном остаются сухими, а температура воздуха и дорожного покрытия находится в плюсовом диапазоне. Однако местами наблюдается туман, который может ограничивать видимость, а также возможна гололедица.

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода, на западе страны с прояснениями. Местами снег и мокрый снег, на востоке страны осадки распространятся обширнее, по регионам туман, вероятна гололедица. Ветер юго-западный, на островах западный, 2-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем на материке ожидается облачная с прояснениями погода, на островах переменная облачность. До полдня на востоке страны по многим регионам снег и мокрый снег, после полудня местами дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-12, на побережье порывами до17 м/с. Температура воздуха днем 1-5 градусов тепла.