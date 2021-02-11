Завтра в одном из регионов Эстонии будет 22 градуса мороза

Ветер северных направлений, в материковой части страны 1-6, на островах и побережье 3-9 м/сек. Температура воздуха 16-22, на островах и западном побережье 8-14 градусов мороза.

В первой половине дня малооблачная погода и переменная облачность без осадков, во второй половине дня облачность уплотнится, по регионам пройдут снегопады. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек, вечером на островах усилится северный ветер. Температура воздуха 8-13, на островах и западном побережье 3-7 градусов мороза.