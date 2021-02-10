Четверг принесет мороз и легкий снег
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, интенсивнее всего осадки будут на Юго-Востоке страны.
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, интенсивнее всего осадки будут на Юго-Востоке страны.
Ветер северо-восточный и восточный 2-8, на островах и близ Рижского залива 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 12-18 градусов мороза, на Юго-Востоке страны до 21, на побережье 7-11 градусов мороза.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер северо-восточный и северный 3-9, на островах и у Рижского залива порывами 13 м/с. Температура воздуха 9-14, на побережье местами 7 градусов мороза.