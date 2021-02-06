Синоптики предупреждают: в Эстонии ударят суровые морозы

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, по регионам легкие снегопады. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 13-19 градусов мороза. При продолжительных прояснениях температура воздуха упадет до 25 градусов мороза, на побережье местами 10 градусов мороза.

Днем облачно с прояснениями. По регионам возможны легкие снегопады. Вдали от побережья ветер преимущественно северо-западный и западный, 1-6, на побережье северных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье местами 6 градусов мороза.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями, по регионам легкие снегопады. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 8-13, на юго-востоке страны до 16 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, местами возможны легкие снегопады. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов мороза.

В ночь на вторник облачность рассеется. Местами возможны легкие снегопады. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха упадет до 15-20, местами до 23 градусов мороза, на побережье местами 8-11 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 8-14 градусов мороза.