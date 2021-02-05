Суббота обещает быть снежной и морозной
Циклон, принесший нам арктический холод, удаляется на восток, а ему на смену со Скандинавии распространяется юго-восточная периферия тоже холодного антициклона.
Циклон, принесший нам арктический холод, удаляется на восток, а ему на смену со Скандинавии распространяется юго-восточная периферия тоже холодного антициклона.
С северным ветром в Эстонию продолжает поступать влага, поэтому облаков еще достаточно много и местами будет идти легкий снежок. Погода по-прежнему морозная, а дневные температурные максимумы останутся близкими к значению -10°C.
В субботу, 6 февраля, в первой половине дня в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами легкий снег. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывы до 12 м/с.
Температура воздуха составит от -7 до -12°C.