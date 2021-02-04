Чт, 4.02.2021
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Пятница в Эстонии выдастся морозной
1 мин для прочтения

Пятница в Эстонии выдастся морозной

Зима в Эстонии. ФОТО: Marianne Loorents/As Postimees Grupp

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам легкий снег, интенсивнее всего осадки будут на островах.

Ветер северных направлений 2-8, на побережье северный и северо-восточный, порывами 12, утром на островах до 14 м/с. Температура воздуха на островах 5-10 градусов мороза, на материке 8-14, во время прояснений до 16 градусов мороза. 

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам легкий снег. Ветер северный и северо-западный 4-10, на островах и побережье северный и северо-восточный, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7-12 градусов мороза. 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back