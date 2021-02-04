Пятница в Эстонии выдастся морозной
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам легкий снег, интенсивнее всего осадки будут на островах.
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам легкий снег, интенсивнее всего осадки будут на островах.
Ветер северных направлений 2-8, на побережье северный и северо-восточный, порывами 12, утром на островах до 14 м/с. Температура воздуха на островах 5-10 градусов мороза, на материке 8-14, во время прояснений до 16 градусов мороза.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам легкий снег. Ветер северный и северо-западный 4-10, на островах и побережье северный и северо-восточный, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7-12 градусов мороза.