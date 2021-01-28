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Рабочая неделя завершится в Эстонии снегопадами

Метель. ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

В последующие дни бразды правления возьмет циклон, находящийся в районе Черного моря и смещающийся в северном, северо-западном направлении. С ним к нам придут снега.

Ближе к вечеру, начиная с юга-востока, придет новая порция осадков, а по востоку страны снега выпадет достаточно много. Ветер северной четверти начнет набирать обороты, кое-где будет сопровождаться с метелью. Преобладающая температура воздуха будет слабо минусовая.

В пятницу, 29 января, в Эстонии будет облачно. Во многих местах пройдет снег. Во второй половине дня к восточным районам подойдет зона интенсивных осадков, которая вечером начнет распространяться на запад. Ветер северной четверти 3-9 м/с, на островах и северном побережье порывами до 13 м/с.

Температура воздуха составит от -1 до -4°С.

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