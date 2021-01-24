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  • Синоптик: в феврале Эстонию ждут настоящие морозы, до весны еще далеко
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Синоптик: в феврале Эстонию ждут настоящие морозы, до весны еще далеко

Мороз в Таллинне. ФОТО: Remo Tõnismäe / Eesti Meedia/SCANPIX BALTICS

Уроженец расположенного на северо-востоке Эстонии поселка Симуна синоптик Кайро Кийтсак заверил любителей зимней погоды, что весна еще не близко и в феврале еще можно будет насладиться морозами, пишет Virumaa Teataja.

Касательно текущей погоды Кайро Кийтсак сказал, что чередование периодов холода и оттепелей в наших широтах вполне нормально. «В ближайшее время меню осадков будет очень разнообразным - время от времени будет снег, мокрый снег и дождь. Преимущественно будет погода с небольшой плюсовой температурой», - сказал Кийтсак.

Синоптик объясняет, что нынешняя оттепель не означает, что зима отступает. «Наблюдая за погодными процессами, можно увидеть, что к середине следующей недели над Балтикой с юга появится активная зона низкого давления, которая принесет снег. Под воздействием вихря воздушный поток изменит направление и с северной стороны откроются ворота для более холодного воздуха», - уточнил он.

Это значит, что во вторую половину следующей недели во многих местах будет уже небольшая минусовая температура.

«Текущие прогнозы предполагают, что скорее последнин дни месяца будут без заморозков. С большой вероятностью зимние радости сохранятся и в феврале, а в первой половине месяца снова должны быть низкие температуры с двухзначными цифрами», - сказал Кийтсак.

Он добавил: «О весне еще рано думать. У февраля для нас еще есть много чего в запасе».

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