Синоптик: в феврале Эстонию ждут настоящие морозы, до весны еще далеко

Касательно текущей погоды Кайро Кийтсак сказал, что чередование периодов холода и оттепелей в наших широтах вполне нормально. «В ближайшее время меню осадков будет очень разнообразным - время от времени будет снег, мокрый снег и дождь. Преимущественно будет погода с небольшой плюсовой температурой», - сказал Кийтсак.

Синоптик объясняет, что нынешняя оттепель не означает, что зима отступает. «Наблюдая за погодными процессами, можно увидеть, что к середине следующей недели над Балтикой с юга появится активная зона низкого давления, которая принесет снег. Под воздействием вихря воздушный поток изменит направление и с северной стороны откроются ворота для более холодного воздуха», - уточнил он.

Это значит, что во вторую половину следующей недели во многих местах будет уже небольшая минусовая температура.

«Текущие прогнозы предполагают, что скорее последнин дни месяца будут без заморозков. С большой вероятностью зимние радости сохранятся и в феврале, а в первой половине месяца снова должны быть низкие температуры с двухзначными цифрами», - сказал Кийтсак.