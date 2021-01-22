В субботу в Эстонии установится плюсовая температура

Но перерыв в осадках будет не долгим, так как новый, небольшой циклон, перемещаясь с Польши на север, принесет новую порцию дождей и мокрого снега уже в ночь на воскресенье. Температура воздуха будет колебаться вблизи нулевой отметки, а потому на дорогах может быть скользко.