В субботу в Эстонии установится плюсовая температура
В субботу днем небольшой гребень повышенного давления будет перемещаться через Эстонию с юга на север, неся с собой сравнительно сухую погоду и небольшие прояснения в облачном покрове.
В субботу днем небольшой гребень повышенного давления будет перемещаться через Эстонию с юга на север, неся с собой сравнительно сухую погоду и небольшие прояснения в облачном покрове.
Но перерыв в осадках будет не долгим, так как новый, небольшой циклон, перемещаясь с Польши на север, принесет новую порцию дождей и мокрого снега уже в ночь на воскресенье. Температура воздуха будет колебаться вблизи нулевой отметки, а потому на дорогах может быть скользко.
В субботу, 23 января, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с, вечером перейдет к юго-восточному и кратковременно ослабеет.
Температура воздуха составит 0..+3°С.