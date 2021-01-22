Пт, 22.01.2021
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В субботу в Эстонии установится плюсовая температура

Зима в Таллинне. ФОТО: Madis Veltman

В субботу днем небольшой гребень повышенного давления будет перемещаться через Эстонию с юга на север, неся с собой сравнительно сухую погоду и небольшие прояснения в облачном покрове.

Но перерыв в осадках будет не долгим, так как новый, небольшой циклон, перемещаясь с Польши на север, принесет новую порцию дождей и мокрого снега уже в ночь на воскресенье. Температура воздуха будет колебаться вблизи нулевой отметки, а потому на дорогах может быть скользко.

В субботу, 23 января, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с, вечером перейдет к юго-восточному и кратковременно ослабеет.

Температура воздуха составит 0..+3°С.

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