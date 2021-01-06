Завтра синоптики обещают новую порцию снега

Давление воздуха медленно понижается и гребень высокого давления на севере постепенно разрушается. Противодействие двух барических систем ослабевает, что приводит к уменьшению скорости восточного ветра. В то же время сохраняется плотный облачный массив и во многих местах ожидается обновление снежного покрова.