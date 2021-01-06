Завтра синоптики обещают новую порцию снега
На юге от Эстонии расположилась область низкого давления и наша погода определяется её северной периферией.
На юге от Эстонии расположилась область низкого давления и наша погода определяется её северной периферией.
Давление воздуха медленно понижается и гребень высокого давления на севере постепенно разрушается. Противодействие двух барических систем ослабевает, что приводит к уменьшению скорости восточного ветра. В то же время сохраняется плотный облачный массив и во многих местах ожидается обновление снежного покрова.
В четверг (7.01) днем облачно, во многих местах пройдет небольшой снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1...-4, на побережье Сааремаа до +1°С.
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