Прогноз до субботы: синоптики обещают снегопады и мороз

В ночь на четверг облачно. По многим регионам пройдут слабые снегопады, на островах мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 4-10, на островах и северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье Сааремаа до 1 градуса тепла. Днем облачно, в первой половине дня по регионам слабые снегопады, во второй половине дня вероятность осадков ниже. Ветер восточный и юго-восточный, 3-9, на побережье порывами до 12 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха 1-4 градуса мороза, на побережье Сааремаа до 1 градуса тепла.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, только на Сааремаа местами пройдет немного мокрого снега. Ветер восточный и юго-восточный, 2-7, на островах порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, в Вирумаа утром до 10 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. В материковой части страны погода без существенных осадков, на островах местами пройдут снег и мокрый снег. Ветер преимущественно восточный, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье Сааремаа до 1 градуса тепла.