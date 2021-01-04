Синоптики: зима закрепляет свои позиции

Осадки в виде снега лишь местами и преимущественно на северном побережье, т.к. над открытым Финским заливом в холодном воздухе постоянно формируются новые облака и с северо-восточным ветром несут осадки на побережье. Ветер станет свежее, а температуры воздуха останутся в минусовом диапазоне, лишь кое-где на побережье около нуля.