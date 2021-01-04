Синоптики: зима закрепляет свои позиции
Обширный антициклон покрывает Скандинавию и Финляндию, в тоже время с юга к нам приближается область низкого давления.
Обширный антициклон покрывает Скандинавию и Финляндию, в тоже время с юга к нам приближается область низкого давления.
Осадки в виде снега лишь местами и преимущественно на северном побережье, т.к. над открытым Финским заливом в холодном воздухе постоянно формируются новые облака и с северо-восточным ветром несут осадки на побережье. Ветер станет свежее, а температуры воздуха останутся в минусовом диапазоне, лишь кое-где на побережье около нуля.
Во вторник, 5 января, днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. На северном побережье местами снег и мокрый снег. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, к вечеру усилится на островах и побережье порывами до 15 м/с.
Температура воздуха составит -1..-4, на побережье местами до +1°С.