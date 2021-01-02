Новая неделя принесет местами десятиградусный мороз

По данным метеослужбы, в ночь на понедельник будет облачная с прояснениями погода. На северном побережье пройдет снег. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха в Западной Эстонии от -4 до +1, в Восточной Эстонии 4-8 холода, иногда даже до минус 10 градусов. Понедельник будет пасмурным с прояснениями. На северном побережье пройдет снег. Ветер северо-восточный, восточный 2-8, днем ​​на берегу порывами до 12 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов ниже нуля, на побережье - около нуля.

В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на островах и северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза. Во вторник днем будет облачно с прояснениями, преимущественно дождливо. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -4 до +1 градуса.