Департамент предупреждает о гололеде в новогоднюю ночь

Во второй половине дня в четверг поверхность основных и второстепенных шоссе преимущественно мокрая от обработки реагентом, на севере страны местами идет мокрый снег.

По прогнозу, вечером и в ночь на пятницу ожидается облачная погода. На севере и западе страны по отдельным регионам пройдут мокрый снег и снег. Температура воздуха и на поверхности дорог околонулевая. На западе страны после полуночи ожидаются прояснения, которые приведут к похолоданию.