Чт, 31.12.2020
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Департамент предупреждает о гололеде в новогоднюю ночь

Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в четверг вечером и в ночь на пятницу на дорогах возрастет риск гололедицы.

Во второй половине дня в четверг поверхность основных и второстепенных шоссе преимущественно мокрая от обработки реагентом, на севере страны местами идет мокрый снег.

По прогнозу, вечером и в ночь на пятницу ожидается облачная погода. На севере и западе страны по отдельным регионам пройдут мокрый снег и снег. Температура воздуха и на поверхности дорог околонулевая. На западе страны после полуночи ожидаются прояснения, которые приведут к похолоданию.

В материковой части страны по многим регионам ожидаются туманы, из-за этого на дорогах может сконденсироваться слой льда. Возрастет риск гололедицы на дорогах.

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