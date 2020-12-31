Департамент предупреждает о гололеде в новогоднюю ночь
Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в четверг вечером и в ночь на пятницу на дорогах возрастет риск гололедицы.
Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в четверг вечером и в ночь на пятницу на дорогах возрастет риск гололедицы.
Во второй половине дня в четверг поверхность основных и второстепенных шоссе преимущественно мокрая от обработки реагентом, на севере страны местами идет мокрый снег.
По прогнозу, вечером и в ночь на пятницу ожидается облачная погода. На севере и западе страны по отдельным регионам пройдут мокрый снег и снег. Температура воздуха и на поверхности дорог околонулевая. На западе страны после полуночи ожидаются прояснения, которые приведут к похолоданию.
В материковой части страны по многим регионам ожидаются туманы, из-за этого на дорогах может сконденсироваться слой льда. Возрастет риск гололедицы на дорогах.