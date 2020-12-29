Синоптики рассказали, какая погода будет на Новый год

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, мокрый снег и дожди. Ветер юго-восточный, 3-9, около полуночи на побережье порывами до 14 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, на востоке страны снег и мокрый снег, на островах местами дожди. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, днем от -1 до 4 градуса тепла, к вечеру немного понизится.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, на островах местами слабые дожди. Ветер преимущественно южных направлений, слабый. Днем ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшой снег и мокрый снег. Вечером облачность рассеется. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла, днем от -3 до 1 градуса тепла.