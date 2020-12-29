Синоптики рассказали, какая погода будет на Новый год

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранятся небольшие как плюсовые, так и минусовые температуры.
В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, мокрый снег и дожди. Ветер юго-восточный, 3-9, около полуночи на побережье порывами до 14 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, на востоке страны снег и мокрый снег, на островах местами дожди. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, днем от -1 до 4 градуса тепла, к вечеру немного понизится.
В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, на островах местами слабые дожди. Ветер преимущественно южных направлений, слабый. Днем ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшой снег и мокрый снег. Вечером облачность рассеется. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла, днем от -3 до 1 градуса тепла.
В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и мокрый снег, на островах также и дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек, на островах ветер переменный и слабый. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег и мокрый снег, на островах также и дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью от нуля до -4, на побережье местами до +2, днем от -2 до 2 градусов тепла.