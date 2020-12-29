Завтра в Эстонии будет теплее нормы

ившая большую часть Европы, руководит перемещением воздушных масс. К нам с южным потоком поступает мягкий, с нулевым температурным режимом воздух. Днем (30.12) небольшой перерыв между осадками, но уже следующей ночью новая порция прибудет с юга. Долгое время продолжающийся сильный ветер вечером начнет постепенно ослабевать.

В среду (30.12) облачно с прояснениями. В первой половине дня во многих местах мокрый снег и дождь, после полудня осадков меньше. Ветер преимущественно южный 4-9, порывы 13, на побережье 8-13, порывы 17, на островах до 20 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 0..+5°С.