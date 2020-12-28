В Европе властвует мощный циклон. Какая погода ждет Эстонию завтра?

Плотная облачная зона подойдет к нашим границам уже вечером, и осадки пойдут в виде дождя и мокрого снега на западе страны, а по мере продвижения на материковую часть прейдут в снег.

Во вторник (29.12) будет облачно. Местами пройдет небольшой снег или мокрый снег, после обеда к юго-западу Эстонии подойдет зона осадков в виде дождя и мокрого снега, которая распространится на северо-восток и осадки перейдут в снег. Местами метель. Ветер юго-восточный 5-11, порывы до 14, на островах и побережье 8-13, порывы 18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -1..+4°С. На дорогах скользко!