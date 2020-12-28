По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение первого уровня

В понедельник будет дуть юго-восточный ветер порывами до 15, на побережье 17-20, на островах до 22 м/с.

Начиная с западной части материка, температура воздуха поднимется выше нуля градусов, из-за чего увеличится опасность гололеда. После полудня ожидается снег, кое-где будет мести, на юго-востоке Эстонии пройдет ледяной дождь, который быстро распространится на север. Дороги замерзнут.

Предупреждение первого уровня от метеослужбы. ФОТО: Riigi Ilmateenistus

Поэтому метеослужба объявила по всей Эстонии штормовое предупреждение первого уровня: погода может быть опасна в определенных условиях.

Также уже есть перебои с паромным сообщением, например, из-за сильного ветра отменены утренние рейсы парома Kihnu Virve из Кихну.

Сильный ветер может помешать судну выйти из порта Муналайд в 14:30, из Кихну — в 16:15 и из порта Муналайд — в 17:45. Более подробную информацию можно найти на домашней странице AS Kihnu Veeteed.