Пн, 28.12.2020
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По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение первого уровня

После полудня в Эстонии ожидаются снег, мокрый снег и ледяной дождь.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Сегодня после полудня из-за ветра, дождя, снега и гололедицы в Эстонии ухудшатся погодные условия. В связи с этим метеослужба объявила по всей стране штормовое предупреждение первого уровня.

В понедельник будет дуть юго-восточный ветер порывами до 15, на побережье 17-20, на островах до 22 м/с.

Начиная с западной части материка, температура воздуха поднимется выше нуля градусов, из-за чего увеличится опасность гололеда. После полудня ожидается снег, кое-где будет мести, на юго-востоке Эстонии пройдет ледяной дождь, который быстро распространится на север. Дороги замерзнут.

Предупреждение первого уровня от метеослужбы.

ФОТО: Riigi Ilmateenistus

Поэтому метеослужба объявила по всей Эстонии штормовое предупреждение первого уровня: погода может быть опасна в определенных условиях.

Также уже есть перебои с паромным сообщением, например, из-за сильного ветра отменены утренние рейсы парома Kihnu Virve из Кихну. 

Сильный ветер может помешать судну выйти из порта Муналайд в 14:30, из Кихну — в 16:15 и из порта Муналайд — в 17:45. Более подробную информацию можно найти на домашней странице AS Kihnu Veeteed.

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