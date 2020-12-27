На Эстонию надвигается штормовая погода

В понедельник, 28 декабря, в первую половину дня переменная облачность, без осадков. После обеда, начиная с юга, облачность уплотнится, на юго-западе страны пойдет мокрый снег, на островах – дождь, а во внутренних районах ожидается снег и мокрый снег, по юго-востоку – ледяной дождь. Ветер юго-восточный 6-11, порывами 15-17 м/с, на островах и побережье 9-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха -3…+3°С. На дорогах скользко!