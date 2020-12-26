Завтра в Эстонии ожидаются снег, дождь и сильный ветер

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно с прояснениями. В отдельных местах пройдет небольшой снег и мокрый снег, на побережье островов также и дождь. До полуночи ветер преимущественно западных направлений 2-7, после полуночи южной четверти 4-10 м/с, на островах и западном побережье материка усилится южный и юго-восточный ветер 7-12, порывами 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2..-5, при длительных прояснениях до -8°С, на островах и западном побережье -2..+2°С.
В воскресенье в первую половину дня по западу Эстонии облачно, по востоку облачно с прояснениями. С островов зона мокрого снега и дождя сместится на северо-восток и по западу материка осадки перейдут также и в снег. Во второй половине дня осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер южный и юго-восточный 6-12, порывами 15, на побережье 9-14, порывами 17-20, на островах вечером до 22 м/с. Температура воздуха днем 0..-3, на островах и западном побережье 0..+2°С. Дороги скользкие.
На Чудском озере до полуночи ветер западных направлений 2-5, после полуночи южной четверти 4-10 м/с. Высота волны в свободных ото льда водах 0,4-1 м. Возможен небольшой снег. Видимость умеренная. Температура воздуха ночью -3..-4°С.
В воскресенье днем в Причудье ветер южный и юго-восточный усилится 6-12, порывами 15 м/с. Высота волны в свободных ото льда водах 0,7-1,5 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха днем -1..-3°С.