Завтра в Эстонии ожидаются снег, дождь и сильный ветер

В воскресенье в первую половину дня по западу Эстонии облачно, по востоку облачно с прояснениями. С островов зона мокрого снега и дождя сместится на северо-восток и по западу материка осадки перейдут также и в снег. Во второй половине дня осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер южный и юго-восточный 6-12, порывами 15, на побережье 9-14, порывами 17-20, на островах вечером до 22 м/с. Температура воздуха днем 0..-3, на островах и западном побережье 0..+2°С. Дороги скользкие.