Ср, 23.12.2020
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • В Эстонии объявлено предупреждение первого уровня
1 мин для прочтения

В Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Дороги могут быть скользкими.

ФОТО: Urmas Luik

Сегодня сильный снегопад и мокрый снег распространяются по Эстонии, из-за чего видимость ограничена. Слой снега и слякоти достигает от одного до трех, а местами и пяти сантиметров, температура близка к нулю градусов, поэтому дороги становятся скользкими, а дорожные условия ухудшаются.

Поэтому почти во всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня: погода в определенных условиях может быть опасна, пишет Pärnu Postimees.

Служба погода объявила предупреждение первого уровня

ФОТО: Riigi Ilmateenistus

По прогнозу метеорологов, днем ожидается облачная погода, утром температура воздуха и температура у дорожного покрытия около нуля, и вероятность гололедицы велика. До полудня в Центральной и Восточной Эстонии снег и мокрый снег. После полудня начиная с запада страны температура воздуха повысится до четырех градусов, на островах местами до шести градусов, осадки повсеместно перейдут в дождь. 

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back