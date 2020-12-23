В Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Поэтому почти во всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня: погода в определенных условиях может быть опасна, пишет Pärnu Postimees .

По прогнозу метеорологов, днем ожидается облачная погода, утром температура воздуха и температура у дорожного покрытия около нуля, и вероятность гололедицы велика. До полудня в Центральной и Восточной Эстонии снег и мокрый снег. После полудня начиная с запада страны температура воздуха повысится до четырех градусов, на островах местами до шести градусов, осадки повсеместно перейдут в дождь.