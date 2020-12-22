Синоптики: среда будет богата на разнообразие осадков

Во второй половине дня связанная с ним ложбина низкого давления отступает на восток и на западе страны осадки пойдут на убыль. Воздушная масса станет чуть теплее и дальше нас ждут лишь отдельные кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах во многих местах скользко! Свежевыпавший снег в совокупности с плюсовыми значениями температуры начинает таять. Ветер постепенно ослабевает.

Днем в среду, 23 декабря, в Эстонии будет преимущественно облачно. В первой половине дня по западу пройдет дождь и мокрый снег, в центральной и восточной Эстонии – снег и мокрый снег, после обеда зона интенсивных осадков отойдет на восток и лишь в отдельных местах пройдет небольшой дождь, а по востоку Эстонии также возможен и мокрый снег. Ветер развернется к юго-западному направлению, на островах и побережье – к западному, скорость составит 5-11, на побережье порывами до 15 м/с.