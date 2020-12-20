Синоптики: понедельник будет теплым, но дождливым

Однако во второй половине дня при приближении области пониженного давления, начнут распространяться более плотные дождевые облака. По западу Эстонии преимущественно пройдет дождь, вечером на материковой части его сменит мокрый снег, и ближе к ночи на востоке страны будет мокрый снег, местами также снег.