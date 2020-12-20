Синоптики: понедельник будет теплым, но дождливым

Умеренный южный и юго-западный ветер принесет тепло. Погода пасмурная, слабый дождик покрапает местами.
Однако во второй половине дня при приближении области пониженного давления, начнут распространяться более плотные дождевые облака. По западу Эстонии преимущественно пройдет дождь, вечером на материковой части его сменит мокрый снег, и ближе к ночи на востоке страны будет мокрый снег, местами также снег.
В понедельник, 21 декабря, днем облачно. В первой половине дня кое-где возможен слабый дождь и сохранится туман. Во второй половине дня во многих местах пройдет дождь, на материке также мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+4, на островах до +6°С.