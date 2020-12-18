Пт, 18.12.2020
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • На выходных в Эстонии будет тепло, но дождливо
1 мин для прочтения

На выходных в Эстонии будет тепло, но дождливо

Дождь в Таллинне.

ФОТО: Raul Mee

В Эстонию, находящуюся на периферии обширного циклона, с юго-западным воздушным потоком продолжают поступать порции тепла и влаги. Погода пасмурная, с дождями и теплая. В ночь на воскресенье дожди уйдут на Россию и воскресный день обещает быть преимущественно без осадков и возможны не продолжительные прояснения.

В субботу, 19 декабря, днем преимущественно облачно и местами небольшой дождь. В середине дня к островам подойдет новая зона осадков, которая распространится далее на восток. Ветер юго-западный, южный 3-9, во второй половине дня на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха +2..+7°С.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back