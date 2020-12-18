На выходных в Эстонии будет тепло, но дождливо

В Эстонию, находящуюся на периферии обширного циклона, с юго-западным воздушным потоком продолжают поступать порции тепла и влаги. Погода пасмурная, с дождями и теплая. В ночь на воскресенье дожди уйдут на Россию и воскресный день обещает быть преимущественно без осадков и возможны не продолжительные прояснения.