На выходных в Эстонии будет тепло, но дождливо

В Эстонию, находящуюся на периферии обширного циклона, с юго-западным воздушным потоком продолжают поступать порции тепла и влаги. Погода пасмурная, с дождями и теплая. В ночь на воскресенье дожди уйдут на Россию и воскресный день обещает быть преимущественно без осадков и возможны не продолжительные прояснения.
В субботу, 19 декабря, днем преимущественно облачно и местами небольшой дождь. В середине дня к островам подойдет новая зона осадков, которая распространится далее на восток. Ветер юго-западный, южный 3-9, во второй половине дня на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха +2..+7°С.
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