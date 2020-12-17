Пятница в Эстонии будет пасмурной и снежной

В пятницу днем в Эстонии также облачно. На западе страны временами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, во второй половине дня осадки станут реже. По востоку пройдет мокрый снег и снег, осадки достаточно сильные, к вечеру перейдут в дождь. Ветер по восточным уездам юго-восточный, южный, на западе страны юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами 15 м/с. Вечером ветер развернется повсеместно к юго-западному, западному. Температура воздуха на востоке: от 0 до+3, на западе - от +3 до +7°С.

На Чудском озере в ночь на пятницу юго-восточный, южный ветер усилится до 4-8, порывами до 12 м/с. Высота волны на свободной ото льда поверхности воды 0,7-1,3 м. Местами пройдет дождь и мокрый снег, образуется туман, к утру подойдет более плотная зона осадков в виде мокрого снега. Видимость умеренная или плохая. Температура воздуха составит от 0 до +2°С.

В пятницу днем в Причудье юго-восточный, южный ветер 4-8, порывами до 12 м/с, вечером развернется к юго-западному. Высота волны на свободной ото льда поверхности воды 0,7-1,3 м. Пройдет дождь и мокрый снег. Видимость умеренная или плохая. Температура воздуха составит от 0 до +2°С, вечером повысится.