Завтра в Эстонии ожидаются снег и ледяной дождь

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода. На западе страны пройдут дожди и мокрый снег, в Центральной и Восточной Эстонии снег и мокрый снег, возможен ледяной дождь. Повысится риск гололедицы. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха на востоке страны 0-2 градуса мороза, на западе 0-3 градуса тепла.