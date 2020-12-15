Завтра в Эстонии ожидаются снег и ледяной дождь

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода. На западе страны пройдут дожди и мокрый снег, в Центральной и Восточной Эстонии снег и мокрый снег, возможен ледяной дождь. Повысится риск гололедицы. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха на востоке страны 0-2 градуса мороза, на западе 0-3 градуса тепла.
Днем, 16 декабря, облачно, пройдут дожди и мокрый снег, на востоке страны в первой половине дня также снег. Во второй половине дня начиная с запада страны осадки станут реже. Сохранится риск гололедицы.
Ветер южный и юго-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек, во второй половине дня начиная с островов подует западный и северо-западный. Температура воздуха 1-5, на островах до 7 градусов тепла.