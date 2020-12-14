Пн, 14.12.2020
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Во вторник в Эстонии ожидаются дожди и мокрый снег
1 мин для прочтения

Во вторник в Эстонии ожидаются дожди и мокрый снег

Мокрый снег.

ФОТО: Kristjan Teedema

На востоке Эстонии давление воздуха сегодня немного повысится и снова усилится влияние расположенного над Россией холодного антициклона. С другой стороны, к западу от Ирландии обосновался циклон, чья ложбина с более теплой воздушной массой и дождевыми облаками переместится через южную часть Швеции на Финляндию.

Небо над Эстонией затянется облаками, а в западной Эстонии местами пройдут слабые осадки. Противостояние двух барических систем проявится в усилении ветра, порывы которого в прибрежных районах будут достигать 12-15 м/с.

Вo вторник, 15 декабря, днем в Эстонии будет преимущественно облачно. Bо второй половине дня на островах и западном побережье пройдет небольшой дождь. К вечеру к островам подойдет более плотная зона осадков, которые в виде мокрого снега и дождя будут смещаться на западную часть материка. Опасность гололеда! Ветер в основном южный 4-9, на побережье порывами 12, на островах до 15 м/с.

Температура воздуха составит от -2 до +3°С.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back