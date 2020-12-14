Во вторник в Эстонии ожидаются дожди и мокрый снег

Небо над Эстонией затянется облаками, а в западной Эстонии местами пройдут слабые осадки. Противостояние двух барических систем проявится в усилении ветра, порывы которого в прибрежных районах будут достигать 12-15 м/с.

Вo вторник, 15 декабря, днем в Эстонии будет преимущественно облачно. Bо второй половине дня на островах и западном побережье пройдет небольшой дождь. К вечеру к островам подойдет более плотная зона осадков, которые в виде мокрого снега и дождя будут смещаться на западную часть материка. Опасность гололеда! Ветер в основном южный 4-9, на побережье порывами 12, на островах до 15 м/с.