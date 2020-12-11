На выходных ожидается похолодание: полиция обратилась к водителям с предупреждением

Начиная с юго-востока Эстонии температуры воздуха вновь станут со знаком минус, осадки прекратятся и облачность рассеется. Это вновь даст о себе знать российский антициклон. При таких температурных качелях на дорогах будет очень скользко.

В субботу, 12 декабря, днем облачность рассеется. В утренние часы на севере Эстонии местами дождь, мокрый снег и снег. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье островов до +3°С.

Идаская префектура сегодня предупредила, что в ближайшие дни температура воздуха в Ида- и Ляэне-Вирумаа будет колебаться в районе нуля градусов и местами ожидаются осадки, поэтому велика вероятности обледения дороги и ледяного дождя. "Убедительно просим водителей запастись дополнительным временем для поездки. Максимально допустимая скорость движения - это возможность, а не обязанность, и если дорога скользкая и дорожные условия плохие, то необходимо ехать медленнее, чтобы безопасно добраться до места назначения", - пишет полиция в соцсетях.