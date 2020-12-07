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Во вторник в Эстонии будет морозно и ветрено

Мороз. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Под влиянием обширного антициклона с центром над Россией юго-восточный ветер, бушевавший уже несколько дней, все еще не намерен утихать.

С центральных районов России поступает одновременно сухой и холодный воздух, приводя к тому, что по востоку нашей страны ожидаются прояснения и похолодает, на западе будет чуть более облачно и ветрено, но и температура с небольшим знаком плюс.

В вторник, 8 декабря, днем в Эстонии будет ясно, на островах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье 12, порывы 15, в районе Рижского залива до 18 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до -5, на островах до +2°С.

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