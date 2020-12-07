Во вторник в Эстонии будет морозно и ветрено

Под влиянием обширного антициклона с центром над Россией юго-восточный ветер, бушевавший уже несколько дней, все еще не намерен утихать.
С центральных районов России поступает одновременно сухой и холодный воздух, приводя к тому, что по востоку нашей страны ожидаются прояснения и похолодает, на западе будет чуть более облачно и ветрено, но и температура с небольшим знаком плюс.
В вторник, 8 декабря, днем в Эстонии будет ясно, на островах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье 12, порывы 15, в районе Рижского залива до 18 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до -5, на островах до +2°С.