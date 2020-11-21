Оставайтесь дома и перепаркуйте машины: спасатели предупреждают о надвигающейся на Эстонию непогоде

Как сообщает Служба погоды, во второй половине дня сегодня постепенно усилится южный и юго-западный ветер, в континентальной части порывы будут достигать 15-18 м/с, на побережье - 23-25 м/с, а на побережье островов — до 28 м/с.

«Оставайтесь дома и держите домашних животных в помещениях, - рекомендует Спасательный департамент. - Учитывайте, что могут произойти перебои в подаче электричества. Зарядите батарею мобильного телефона, найдите фонарик, запаситесь водой. Если поездка неизбежна, заправьте автомобиль, берите с собой мобильный телефон и теплую одежду».

Также спасатели призывают автовладельцев припарковать свои машины на открытом месте или в гараже, ни в коем случае не стоит оставлять автомобили под деревьями.

Служба погоды объявила на материковой части Эстонии штормовое предупреждение первого уровня, на крупных островах и в северной части Балтийского уровня — предупреждение второго уровня.

Первый, или желтый уровень опасности означает, что в определенных ситуациях природные явления могут представлять опасность для человека. Второй - оранжевый - уровень означает, что возможны нестандартные погодные явления и природные явления опасны.