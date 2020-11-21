Снова серость и плюсовая температура? Синоптики рассказали о грядущей зиме

Погоду в регионе зимой определяют различные факторы, но одним из основных является температура воды в океанах, а в настоящее время и в Атлантическом океане и в северной части Тихого океана вода теплее нормы, что способствует теплой и непостоянной зиме в северных регионах Европы.

В декабре на севере Европы в основном прогнозируется низкое атмосферное давление, в регионе Балтийского моря часто ожидаются атмосферные фронты с осадками, а солнце будет редким гостем.

Похожие погодные условия прогнозируются также в январе и феврале, когда на севере Европы ожидается высокая активность атлантических циклонов со штормами, а осадки чаще всего будут в виде дождя. Тем не менее возможны и периоды, когда под влиянием антициклонов погода будете холоднее.

В целом зима ожидается теплее и влажнее нормы, а самые большие температурные аномалии прогнозируются в январе.

Средняя температура воздуха в Эстонии составила в декабре 2019 года 2,6 градуса тепла, на 4,6 градуса выше нормы — многолетняя средняя температура воздуха в декабре составляет 2 градуса мороза.

Максимальная температура воздуха составила 9,2 градуса тепла и была зарегистрирована 18 декабря в Валге и Вильянди, а минимальная температура 9,5 градуса мороза была зарегистрирована 3 декабря также в Валга.

Январь 2020 года на всех метеостанциях Эстонии был зафиксирован как самый теплый – средняя температура воздуха в Эстонии составляла +3,1 градуса при норме -3,5 градуса. Тем самым был побит рекорд января 1989 года, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила +0,9 градуса.