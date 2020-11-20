Пт, 20.11.2020
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Синоптики: на подходе новый шторм

Шторм.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Синоптические процессы над Северной Атлантикой сейчас очень активны и не успеет один шторм утихнуть, как на смену ему спешит другой.

В субботу днем на арену выйдет новый мощный циклон, центр которого над Норвежским морем, а балтийскому региону достанется его юго-восточная периферия. Южный, юго-западный ветер постепенно усилится в течение дня, к вечеру порывы на побережье будут достигать 25-28 м/с. Да и дожди во второй половине дня начнут свой пусть с островов далее на континент, где перейдут в мокрый снег.

В субботу, 21 ноября, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность увеличится и пойдет дождь, в континентальной части и мокрый снег. Юго-западный, южный ветер постепенно усилится 5-10, порывы 15, на западе Эстонии 12-18, на побережье порывы до 25, вечером на островах до 28 м/с.

Температура воздуха составит +1..+6, на островах до +8°С.

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