Синоптики: на подходе новый шторм

В субботу днем на арену выйдет новый мощный циклон, центр которого над Норвежским морем, а балтийскому региону достанется его юго-восточная периферия. Южный, юго-западный ветер постепенно усилится в течение дня, к вечеру порывы на побережье будут достигать 25-28 м/с. Да и дожди во второй половине дня начнут свой пусть с островов далее на континент, где перейдут в мокрый снег.