Осторожно: предстоящей ночью на дорогах возможна гололедица

По прогнозам, в пятницу погода преимущественно облачная, только на востоке страны возможны прояснения, сообщил в пятницу вечером департамент.

Вечером и ночью на островах и западном побережье по многим регионам пройдут дожди. Температура воздуха и на поверхности дорог по всей стране плюсовая. После полуночи на востоке страны температура на поверхности дорог упадет до околонулевой, а к утру ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.