Пт, 13.11.2020
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Осторожно: предстоящей ночью на дорогах возможна гололедица

Осторожно: предстоящей ночью на дорогах возможна гололедица

Jäide võib tuua teedele ohtliku libeduse.

ФОТО: Arvo Meeks

По сообщению Департамента шоссейных дорог, в ночь на субботу температура на поверхности дорог упадет ниже нуля, возможна гололедица.

По прогнозам, в пятницу погода преимущественно облачная, только на востоке страны возможны прояснения, сообщил в пятницу вечером департамент.

Вечером и ночью на островах и западном побережье по многим регионам пройдут дожди. Температура воздуха и на поверхности дорог по всей стране плюсовая. После полуночи на востоке страны температура на поверхности дорог упадет до околонулевой, а к утру ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back