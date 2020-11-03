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Жителей Эстонии ждет дождливая и ветреная среда

Штормовой ветер.

ФОТО: Raigo Pajula

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность.

На побережье местами дожди. В материковой части страны местами туманы. Ветер юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек, после полуночи уляжется. Температура воздуха 3-7, на побережье до 10 градусов тепла.

Днем облачность уплотнится, начиная с островов пойдут дожди. Ветер юго-западный, 5-10, порывами до 14, на побережье 8-13, порывами до 17-20 м/сек, вечером на западе страны западный. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.

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