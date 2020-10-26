Галерея ⟩ Фотограф запечатлел красоту золотой осени в национальном парке Карула

Пейзаж культурного наследия, формировавшийся на протяжении тысячелетий, задает тон в Северной Каруле, где хутора чередуются с лесами, полями и озерами. В Южной Каруле, наоборот, преобладают леса с многочисленными болотами и озерами.

С отступлением континентального льда в этом районе образовалось почти 40 озер, самое большое из которых - озеро Яхиярв.

Представленная здесь галерея дает возможность взглянуть на этот край, в котором сейчас царит золотая осень. В данный момент посетителям стоит учесть, что популярная смотровая вышка Мяэконну возле Ребасемыйза Торнимяэ и Яхиярве закрыта.