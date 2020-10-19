Жителей Эстонии ожидает холодный и мокрый вторник

Активный циклон, принесший с собой промозглую погоду, отходит с Карелии на северо-восток и вслед за ним на Прибалтику начинает распространяться гребень высокого давления. Вероятность дождя и мокрого снега носит незначительный и фрагментарный характер. Облачный массив достаточно существенный, хотя время от времени будет проглядывать солнце. Ветер утихнет и дневные температуры будут умеренными.