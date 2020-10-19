Жителей Эстонии ожидает холодный и мокрый вторник

Активный циклон, принесший с собой промозглую погоду, отходит с Карелии на северо-восток и вслед за ним на Прибалтику начинает распространяться гребень высокого давления. Вероятность дождя и мокрого снега носит незначительный и фрагментарный характер. Облачный массив достаточно существенный, хотя время от времени будет проглядывать солнце. Ветер утихнет и дневные температуры будут умеренными.
Однако уже вечером со стороны моря начнет приближаться очередная ложбина низкого давления и небосвод затянет плотными облаками, а на островах пойдет дождь.
Во вторник, 20 октября, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Вечером облачность на западе Эстонии уплотнится и к островам подойдет новая зона осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, после обеда ослабеет до 3-8 м/с и в западной Эстонии развернется к южному направлению.
Температура воздуха составит 3-8°С.