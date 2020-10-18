К концу недели синоптики обещают небольшое потепление

В ночь на вторник переменная облачность. По многим регионам пройдут дожди и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, 4-9, порывами до 15 м/сек, на островах и западном побережье 10-15, порывами до 20 м/сек. После полуночи ветер постепенно уляжется. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам слабые дожди и мокрый снег, вечером на острова придет более плотная зона осадков. Ветер северо-западный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек, во второй половине дня ветер западных направлений, 3-8 м/сек. Вечером ветер на западе страны южный. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

В ночь на среду облачность уплотнится. По всей страны дожди, на востоке страны также мокрый снег. Ветер южных направлений, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла, на востоке страны от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, на северо-востоке страны в первой половине дня возможен также мокрый снег. Во второй половине дня вероятность осадков ниже. Ветер южных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.