Синоптики: смене погоды будет предшествовать усиление ветра

В субботу еще сравнительно сухо, но циклон, идущий с севера Скандинавии на Финляндию, шансов на хорошую погоду не оставит. В воскресенье будет еще более ветрено и дождливо, а накануне новой недели можно ожидать и примесь осадков в виде мокрого снега и крупы.