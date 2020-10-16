Синоптики: смене погоды будет предшествовать усиление ветра

После тихой и холодной ночи усиление юго-западного ветра ознаменует изменения в погоде.
В субботу еще сравнительно сухо, но циклон, идущий с севера Скандинавии на Финляндию, шансов на хорошую погоду не оставит. В воскресенье будет еще более ветрено и дождливо, а накануне новой недели можно ожидать и примесь осадков в виде мокрого снега и крупы.
В субботу, 17 октября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. На островах и побережье местами дождь. Юго-западный ветер усилится 5-11, на побережье порывы до 15 м/с.
Температура воздуха составит 6-10°С.