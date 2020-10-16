Пт, 16.10.2020
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Синоптики: смене погоды будет предшествовать усиление ветра

Дождливая погода.

ФОТО: Mailiis Ollino

После тихой и холодной ночи усиление юго-западного ветра ознаменует изменения в погоде.

В субботу еще сравнительно сухо, но циклон, идущий с севера Скандинавии на Финляндию, шансов на хорошую погоду не оставит. В воскресенье будет еще более ветрено и дождливо, а накануне новой недели можно ожидать и примесь осадков в виде мокрого снега и крупы.

В субботу, 17 октября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. На островах и побережье местами дождь. Юго-западный ветер усилится 5-11, на побережье порывы до 15 м/с.

Температура воздуха составит 6-10°С.

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