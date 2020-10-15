Пятница в Эстонии будет сухой и холодной, кое-где выпадет снежная крупа

Пришедшая с севера ложбина низкого давления уходит далее на юг и над Эстонией расположится гребень высокого давления. Северный ветер успокоится, облаков станет меньше, но кое-где слабые осадки все же не исключены.
Поскольку воздушная масса над нами холодная, то на востоке Эстонии слабые осадки могут быть уже в виде мокрого снега или крупы. Температура воздуха не превысит 10-градусную отметку.
В пятницу,16 октября, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер северных направлений 3-9 м/с.
Температура воздуха составит 5-9°С.