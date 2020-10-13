Прогноз на ближайшие дни: в Эстонии становится все холоднее

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, на западе страны будет облачнее, по многим регионам дожди. Ветер северо-восточный, 6-12, на побережье порывами 15, на островах Западной Эстонии 9-14, порывами до 20 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, вечером в Вирумаа вероятен и мокрый снег. Ветер северо-восточный и северный, 5-10, на островах и побережье порывами 15-18 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью 3-7, на побережье до 10 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, в Вирумаа вероятен и мокрый снег. Ветер северный и северо-западный, 4-9, около полуночи на побережье ветер северный, порывами 13 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди, в Вирумаа вероятен и мокрый снег. Ветер северо-западный и северный, 5-10, на побережье порывами 12-15 м/сек Температура воздуха ночью 1-6, на почве возможны заморозки от нуля до -2, днем 4-9 градусов тепла.