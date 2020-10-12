Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают резкое похолодание и мокрый снег

В ночь на среду переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений, 4-10, порывами 12, на побережье северо-восточный, порывами 12-15 м/сек, к утру на Рижском заливе до 18 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, на юго-востоке страны и на побережье небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 7-12, порывами 15, на островах запада страны до 22 м/сек. Температура воздуха ночью 2-7, на почве возможны заморозки от нуля до -2, на побережье до 11, днем 8-12 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Ветер северо-восточный и северный, 6-12, на побережье порывами 15, на островах Западной Эстонии до 20 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, вечером в Вирумаа вероятен и мокрый снег. Ветер северо-восточный и северный, 6-11, на островах и побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 4-7, на побережье до 10 градусов тепла, днем 15-18 градусов тепла.