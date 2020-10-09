Завтра синоптики обещают прохладный дождливый день

Днем облака будут редкими, однако вечером плотные дождевые облака достигнут островов и в воскресенье будут двигаться далее через материк. Ветер немного усилится, но довольно быстро вновь потеряет силу.

В субботу (10.10) днем переменная облачность. В отдельных местах пройдет кратковременный дождь. Вечером со стороны моря к островам подойдет более плотная зона осадков. Ветер юго-западный и южный 3-9, на побережье порывами 12 м/с, вечером на островах и на западном побережье материка ветер развернется к юго-восточному и усилится порывами 15 м/с. Температура воздуха 12..15°С.