Пт, 9.10.2020
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Завтра синоптики обещают прохладный дождливый день

Осень.

ФОТО: Mailiis Ollino

В выходные температурный фон начнет понижаться, хотя по сравнению с климатическими нормами погода все же немного теплее.

Днем облака будут редкими, однако вечером плотные дождевые облака достигнут островов и в воскресенье будут двигаться далее через материк. Ветер немного усилится, но довольно быстро вновь потеряет силу.

В субботу (10.10) днем переменная облачность. В отдельных местах пройдет кратковременный дождь. Вечером со стороны моря к островам подойдет более плотная зона осадков. Ветер юго-западный и южный 3-9, на побережье порывами 12 м/с, вечером на островах и на западном побережье материка ветер развернется к юго-восточному и усилится порывами 15 м/с. Температура воздуха 12..15°С.

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