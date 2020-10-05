По-летнему теплая воздушная масса привела к температурному рекорду

В понедельник метеостанции на территории Эстонии зафиксировали в нескольких местах на территории страны температуру воздуха на отметке 20 градусов тепла и выше, а в четырех городах страны были зарегистрированы температурные рекорды начала октября.
Как сообщила служба слежения за погодой, по-летнему теплая воздушная масса привела к рекордно высоким температурным показателям для 5 октября по всей Эстонии. Теплее всего в понедельник было в Хаапсалу — 21,2 градуса выше нуля.
В Таллинне новый температурный рекорд 5 октября составил 20 градусов, прошлый рекорд в 18,6 градуса был зафиксирован в 1967 году. В Пярну в понедельник было 20,4 градуса тепла, а предыдущий температурный рекорд в 18,7 градуса был отмечен в 1984 году.
Температурный рекорд в 20 градусов был установлен в понедельник и в Тарту, а прежнее достижение на 0,1 градуса ниже было отмечено в этом городе 5 октября 1966 года.
В Нарве в понедельник было измерено 19,6 градуса выше нуля, а предыдущий температурный рекорд был установлен в этом городе 5 октября 1966 года и составил 18,8 градуса.