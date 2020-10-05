По-летнему теплая воздушная масса привела к температурному рекорду

Как сообщила служба слежения за погодой, по-летнему теплая воздушная масса привела к рекордно высоким температурным показателям для 5 октября по всей Эстонии. Теплее всего в понедельник было в Хаапсалу — 21,2 градуса выше нуля.

В Таллинне новый температурный рекорд 5 октября составил 20 градусов, прошлый рекорд в 18,6 градуса был зафиксирован в 1967 году. В Пярну в понедельник было 20,4 градуса тепла, а предыдущий температурный рекорд в 18,7 градуса был отмечен в 1984 году.

Температурный рекорд в 20 градусов был установлен в понедельник и в Тарту, а прежнее достижение на 0,1 градуса ниже было отмечено в этом городе 5 октября 1966 года.