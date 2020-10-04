Вс, 4.10.2020
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Завтра синоптики обещают до 20 градусов тепла

Осень. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, к утру вероятность осадков уменьшится, облачность разрядится.

Местами туман. Ветер юго-восточный, 4-9, порывами до 14, на побережье 8-13, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла. 

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 3-8  м/сек. Температура воздуха 16-20 градусов тепла. 

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