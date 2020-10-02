В субботу осадков не ожидается, но усилится ветер

Установившийся над Россией антициклон препятствует обычному перемещению циклонов с запада на восток. Из-за влияния области высокого давления в субботу осадков не ожидается, но закручивающийся над Западной Европой циклон поднимет ветер и принесет в регион дожди.
В воскресенье влияние циклона увеличится, усилится ветер и, начиная с юга, на Эстонию распространится зона с осадками.
В субботу, 3 октября, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с.
Температура воздуха составит 15-18°С.